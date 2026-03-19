16:10, 19 марта 2026

Юные радикалы изнасиловали мужчину во время охоты на маргиналов в российском городе

СК обвинил подростков в нападении на маргиналов, убийстве и сексуальном насилии
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Завершено расследование уголовного дела в отношении четырех подростков, охотившихся на маргиналов в Туле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, в 2024 году 17-летний житель Тулы собрал из друзей и сверстников экстремистское сообщество с праворадикальной идеологией. У них был свой канал в мессенджере, где они выкладывали ролики с нападениями на граждан, ведущих асоциальный образ жизни. В их числе избиение в августе 2024 года на улице Дементьева пьяного мужчины. Ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Тогда же юные радикалы познакомились с маргиналом, пришли к нему домой, избили, украли паспорт и бытовые предметы. 28 сентября 2024 года они наведались к другому мужчине, проживающему в доме на улице Кутузова. Подростки нанесли ему побои, изнасиловали и похитили имущество. Потерпевший не выжил после полученных им телесных повреждений.

Четверым несовершеннолетним предъявлено обвинение в хулиганстве, разбое, экстремизме, насильственных действиях сексуального характера и расправе. К их трем сообщникам, которые не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, приняты меры профилактического характера.

СК внес представление органам дознания о недостаточности мер профилактики подростковой преступности. Должностные лица органов внутренних дел привлечены к дисциплинарной ответственности.

Дело радикалов направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что подросток трижды ударил ножом сверстника в подмосковной школе.

    Последние новости

    «Революция сорвана, вождь в дурке». Блогер Ремесло попал в психбольницу после внезапной критики СВО и разговора с Алаудиновым

    Путин сделал заявление о помощи участникам СВО

    Директор Долиной возмутился новостью о саботаже ее выступления зрителями

    В «Мособлгаз» нагрянула ФСБ

    Артемий Лебедев объяснил склонность россиян все ругать и ныть

    Часть морга обрушилась в российском регионе

    Раскрыт многомиллиардный ущерб от действий чиновника-организатора преступной банды

    Россияне назвали потраченную на свою первую машину сумму

    Водонаева рассказала о воровстве одежды на «Доме-2»

    Кабина фуникулера с человеком разбилась на горнолыжном курорте Европы и попала на видео

    Все новости
