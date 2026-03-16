Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:01, 16 марта 2026Силовые структуры

Российский школьник трижды ударил ножом одноклассника и пошел на урок

В Подмосковье подросток ранил ножом одноклассника и пошел на урок
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В поселке Свердловский Московской области школьник ударил ножом одноклассника. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным источника, нападение на ученика седьмого класса произошло по пути в школу — он получил три ножевых ранения и был госпитализирован. Напавший в это время пошел на урок.

Предварительно установлено, что причиной произошедшего стал конфликт. Юношу задержали, сейчас выясняются обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Москве дворник нашел пакет с двумя гранатами в мусорокамере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok