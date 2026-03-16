Российский школьник трижды ударил ножом одноклассника и пошел на урок

В Подмосковье подросток ранил ножом одноклассника и пошел на урок

В поселке Свердловский Московской области школьник ударил ножом одноклассника. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным источника, нападение на ученика седьмого класса произошло по пути в школу — он получил три ножевых ранения и был госпитализирован. Напавший в это время пошел на урок.

Предварительно установлено, что причиной произошедшего стал конфликт. Юношу задержали, сейчас выясняются обстоятельства.

