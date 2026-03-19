17:47, 19 марта 2026Бывший СССР

Зеленский высказался о продолжении переговоров

Зеленский: Киев получал сигналы от США о продолжении переговоров
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Переговоры между Россией, Украиной и США могут возобновиться. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Последние несколько дней мы получали сигналы от американской стороны о том, что переговоры могут вскоре возобновиться», — написал украинский лидер.

Он также выразил обеспокоенность, что российская сторона придет на переговоры с усиленной позицией.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что переговорная позиция Украины продолжает ухудшаться, в том числе из-за ее отношений с союзниками.

