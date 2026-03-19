Женщина отказалась покидать больницу после выписки и осталась там еще на пять месяцев

Антонина Черташ
Фото: DC Studio / Freepik

В США женщина, выписанная из больницы, отказалась уходить и провела там еще пять месяцев, прежде чем больничная администрация подала на нее в суд. Об этом сообщает The Independent.

Медицинский центр Tallahassee Memorial HealthCare утверждает, что пациентку, чье имя не раскрывается, выписали еще 6 октября 2025 года. Несмотря на это, она категорически отказалась покидать палату. Как говорится в иске, поданном медучреждением в марте, «занятая койка препятствует госпитализации больных, нуждающихся в неотложной помощи».

До обращения в суд администрация больницы предпринимала многочисленные попытки решить вопрос мирно. Персонал предлагал помощь в контактах с родственниками после выписки и даже предоставление транспорта для восстановления документов. Диагноз женщины и ее статус не уточняются.

В иске указано, что официальное письменное предупреждение с угрозой судебного разбирательства пациентке направили через месяц после того, как она должна была освободить помещение. Теперь же больница просит суд санкционировать принудительное выселение нарушительницы с помощью полиции.

Ранее сообщалось, что в США сотрудник полиции подвез незнакомку накануне Рождества и помог ей обрести дом. Это произошло после ого, как он узнал, что женщина много месяцев ночует на могиле мужа.

