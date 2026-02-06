Реклама

14:16, 6 февраля 2026Из жизни

Полицейский помог спящей на могиле мужа женщине обрести дом

В США полицейский помог женщине, которая ночевала на могиле мужа, обрести дом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @SyracusePolice

В США сотрудник полиции подвез незнакомку накануне Рождества и помог ей обрести дом. Об этом сообщает People.

Полицейский Джейми Пасторелло случайно заметил на улицу женщину, которая несла сумки с продуктами, и предложил подвезти ее. Во время короткой поездки 55-летняя Рия Холмс рассказала Пасторелло о своем 26-летнем браке, покойном муже и вере в Бога. Выйдя из машины, она попросила сфотографироваться с полицейским. Снимок опубликовали на странице отделения полиции в соцсетях как добрую рождественскую историю.

Однако после этого с правоохранителями связался сотрудник кладбища и сообщил, что Холмс вот уже много месяцев спит прямо на могиле супруга, используя брезент вместо матраса. «Мы ежедневно сталкиваемся с бездомными, но она не была похожа на бездомную», — признался Пасторелло.

Оказалось, что после внезапной смерти мужа в 2020 году Рия потеряла работу. Ее выселили из дома, а в приют она идти не хотела. В итоге она нашла утешение и пристанище рядом с могилой мужа. Узнав об этом, Пасторелло нашел для Холмс временное жилье и запустил сбор средств на GoFundMe. Собранных средств хватило на полностью меблированный дом от местной организации, которая предлагает доступное жилье нуждающимся.

Холмс и Пасторелло стали близкими друзьями и ежедневно общаются по телефону.

Ранее сообщалось, что в Китае бельгийская овчарка с врожденной инвалидностью стала полноценным сотрудником спецназа. Пес по кличке Бартон родился с дефектом передней лапы и его хотели усыпить, но благодаря хромому кинологу его судьба сложилась иначе.

