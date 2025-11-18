Из жизни
17:47, 18 ноября 2025Из жизни

Обреченный на усыпление трехлапый щенок стал служить в спецназе

Трехлапый щенок, обреченный на усыпление, стал собакой элитных войск в Китае
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Weibo

В Китае бельгийская овчарка с врожденной инвалидностью стала полноценным сотрудником элитного военного подразделения — спецназа. Об этом сообщает South China Morning Post.

История необычного пса по кличке Бартон началась в 2019 году. Бартон родился в питомнике для полицейских собак с дефектом передней конечности, который фактически сделал его трехлапым. Ветеринары даже рекомендовали усыпление, поскольку животное не подходило для службы. Тем не менее обреченного щенка смогли спасти: волонтеры нашли для него семью.

Однако вскоре его вернули полицейским — из-за мощных охотничьих инстинктов и отсутствия дрессировки он стал агрессивным. В питомнике кинологи стали замечать, что Бартон с интересом наблюдает за тренировками других собак.

В итоге его приметил кинолог Ли Сяодун и стал заниматься его дрессировкой. В тот период сам Сяодун передвигался на костылях из-за травмы ноги, полученной в 2016 году. Энтузиазм Бартона вдохновил его. Он понял, что и сам может вернуться к физическим нагрузкам, чтобы восстановить мобильность полноценно продолжать службу. Ли стал тренироваться вместе с Бартоном. Пес демонстрировал бесстрашие, стрессоустойчивость, безошибочно находил по запаху оружие и наркотики. В два года он сдал экзамен для службы в полиции и официально стал служить в кинологической службе по борьбе с массовыми беспорядками.

«Мы товарищи, нас объединяют общие трудности и взаимная симпатия», — говорит Ли Сяодун, который служит бок о бок с Бартоном уже четыре года.

Ранее сообщалось, что в Таиланде трехлапый пес спас хозяина от крупной кобры. Хотя смертельно опасная змея успела брызнуть ядом в морду собаки, та не пострадала.

