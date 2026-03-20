19:21, 20 марта 2026

«АвтоВАЗ» собрался предложить россиянам подписку на одну свою модель

Марина Аверкина
Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

«АвтоВАЗ» планирует предложить россиянам необычный способ владения автомобилем. Речь идет о программе подписки на модель Lada Vesta в исполнении «Драйв». Об этом в своем Telegram-канале сообщил автомобильный эксперт Артем Самородов. Причем он подчеркнул, что услуга «уже скоро» будет доступна.

«Лента.ру» обратилась за комментарием к производителю. Представитель «АвтоВАЗа» отметил, что «компания только просчитывает такой бизнес-кейс, и это не окончательное решение».

Тем не менее, по информации автоэксперта, договор аренды будет рассчитан на 12 месяцев. Ежемесячный платеж составит 43 990 рублей с 20 апреля 2026 года (527 880 рублей в год). В рамках подписки разрешено управление машиной не более чем трем водителям. Максимальный разрешенный пробег ограничен 30 тысячами километров.

В ежемесячную стоимость включены полисы ОСАГО и каско, обслуживание транспортного средства, сезонная замена шин, а также услуги спутниковой безопасности.

Ранее стало известно, что в России стартовали продажи нового компактного кроссовера Belgee X50+ по привлекательной цене. Автомобиль уже появился в официальных дилерских центрах в трех вариантах исполнения — «Актив», «Стиль» и «Престиж».

