11:49, 20 марта 2026Авто

В России стартовали продажи нового кроссовера Belgee по привлекательной цене

Марина Аверкина

Фото: Belgee

В России стартовали продажи нового компактного кроссовера Belgee X50+. Автомобиль уже появился в официальных дилерских центрах в трех вариантах исполнения — «Актив», «Стиль» и «Престиж». Об этом сообщается в пресс-релизе, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Стоимость Belgee X50+ в комплектации «Актив» составляет 2 319 990 рублей, версии «Стиль» — 2 505 990 рублей, «Престиж» — 2 675 990 рублей. С учетом дисконтной программы цена нового компактного кроссовера стартует от 2 219 990 рублей.

Под капотом новинки установлен четырехцилиндровый полуторалитровый бензиновый двигатель с турбонаддувом и прямым впрыском топлива. Его мощность — 147 лошадиных сил при 5500 оборотах в минуту. Силовой агрегат работает в паре с семиступенчатой преселективной автоматической коробкой передач, оснащенной двойным «мокрым» сцеплением. Привод у кроссовера исключительно передний.

Уже в базовой версии в оснащение входит полностью светодиодная оптика, наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом. Кресло водителя регулируется по шести направлениям (механический привод), а переднее пассажирское — по четырем. Для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции на центральном тоннеле, а также разъем для зарядки гаджетов.

Базовое оснащение также включает однозонный климат- и круиз-контроль, аудиосистему с шестью динамиками, задние парковочные датчики, цифровую приборную панель диагональю 8,8 дюйма и мультимедийную систему с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов с поддержкой Bluetooth и выводом изображения с камеры заднего вида.

В версии «Актив» предусмотрены четыре подушки безопасности, система «ЭРА-ГЛОНАСС», антиблокировочная система тормозов с функцией распределения тормозных усилий, гидравлический ассистент экстренного торможения, системы курсовой устойчивости и многое другое. Исполнение «Стиль» дополнительно получило электропривод складывания зеркал заднего вида, систему бесключевого доступа со стороны водителя и стеклоподъемники с защитой от защемления на всех четырех дверях.

Максимальная комплектация «Престиж» отличается наличием панорамной крыши с люком. В салоне появились многоцветная атмосферная подсветка в дверях и оригинальные прозрачные солнцезащитные козырьки из затемненного стекла. Водительское кресло получило электрорегулировку по шести направлениям, а дверь багажника — электропривод. Версия оборудована электронными ассистентами второго уровня. Все исполнения Belgee X50+ адаптированы к российскому климату.

Ранее стали известны сроки старта продаж в России кроссовера K50 возрожденного бренда Volga.

