18:00, 20 марта 2026Мир

Шредер: Действия США и Израиля против Ирана являются безнадежными
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Действия США и Израиля против Ирана являются безнадежными, так как ни Вашингтон, ни Тель-Авив не имеют возможности победить. Об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, передает РИА Новости.

«То, что там [в Иране] делают американцы и израильтяне, я считаю безнадежным. По сути, это война, которая ведется также по идеологическим причинам, которую нельзя по-настоящему выиграть», — отметил бывший глава немецкого правительства.

Шредер также сравнил действия США на Ближнем Востоке с войной во Вьетнаме прошлого века. Он также указал, что Германии не стоит участвовать в операции по деблокированию Ормузского пролива.

В январе этого года президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в современном мире все больше деградирует, дипломатия подменяется опасными действиями, когда страны навязывают свою волю, поучая других, как правильно жить. Глава государства указал на то, что в мире десятки стран страдают от неуважения их прав, а также от хаоса и беззакония.

