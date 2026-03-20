19:22, 20 марта 2026Интернет и СМИ

Девушка Дурова объяснила отказ от русского языка

Девушка Дурова Вавилова заявила, что каждый должен знать английский язык
Маргарита Щигарева
Девушка основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова объяснила, почему отказалась от русского языка в своих соцсетях и онлайн-трансляциях. На эту тему она высказалась на YouTube.

По словам Вавиловой, она говорит с подписчиками на английском, а не на русском языке, поскольку хочет, чтобы ее понимала международная аудитория, а не только русскоговорящая. «Английский — мой любимый язык. Это язык, который должен знать каждый», — добавила она.

Девушка Дурова также заявила, что ей было трудно выучить английский язык и избавиться от акцента.

Ранее сообщалось, что Вавилова потренировалась с бывшим чемпионом абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором. Она назвала его легендой и поблагодарила за возможность позаниматься с ним спортом.

