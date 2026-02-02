Возлюбленная Павла Дурова в откровенном наряде потренировалась с Конором Макгрегором

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова в бра-топе потренировалась с Макгрегором

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова в откровенном образе потренировалась с бывшим чемпионом абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя снялась в спортзале с флагом США на стене. Она предстала перед камерой в белом костюме, который состоял из бра-топа на тонких бретелях и легинсов.

В свою очередь, ирландец надел облегающий черный наряд. При этом на одном из фото он обнял Вавилову. «Благодарна за возможность тренироваться с легендой», — указала в подписи к кадрам девушка.

Также Макгрегор встретился с Дуровым и назвал его братом.

В январе Юлию Вавилову заметили в объятиях неизвестного мужчины в бане.