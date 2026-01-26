Реклама

21:56, 26 января 2026Спорт

Макгрегор встретился с Дуровым и назвал его братом

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор встретился с Павлом Дуровым
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: соцсети Конора Макгрегора

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор встретился с основателем Telegram Павлом Дуровым и назвал его братом. Совместные фото ирландский боец смешанного стиля (ММА) опубликовал на странице в соцсети X.

«Мой брат Павел Дуров! В мире, в котором правительства оставляют нам все меньше свободы, Павел Дуров остается несгибаемой силой, стоящей за Telegram! Мое уважение», — написал Макгрегор.

В ноябре прошлого года Дуров согласился провести совместную тренировку с другим бывшим чемпионом UFC, Хабибом Нурмагомедовым. «Брат, часто вижу тебя в зале. Думаю, пора тебе прийти и поработать с братством», — написал бывший боец. Дуров фразой «скинь локацию, брат» ответил на предложение Нурмагомедова.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. Всего за карьеру в ММА он провел 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. Одно из них — от Нурмагомедова в октябре 2018 года. Владевший титулом чемпиона UFC в легком весе россиянин заставил ирландца сдаться в четвертом раунде.

