Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
15:10, 21 ноября 2025Спорт

Дуров фразой «скинь локацию, брат» ответил на предложение Нурмагомедова

Павел Дуров согласился провести совместную тренировку с Хабибом Нурмагомедовым
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @durov

Основатель Telegram Павел Дуров согласился провести совместную тренировку с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Они пообщались в соцсети X.

«Брат, часто вижу тебя в зале. Думаю, пора тебе прийти и поработать с братством», — написал бывший боец. Дуров фразой «скинь локацию, брат» ответил на предложение Нурмагомедова.

В октябре Дуров и Нурмагомедов встретились на турнире UFC 321 в Абу-Даби. После окончания боев знаменитости сделали совместное фото.

Ранее Дурова высмеяли за фото топлес. 41-летний миллиардер поделился снимком образа на прошедший Хеллоуин, на котором он предстал персонажем из фильма «300 спартанцев». Пользователи сети отреагировали на пост следующим образом: «Когда нарциссу сказали, что он недостаточно хорош», «Ангел бренда "Секрет Виктора"», «Брат, не пропускай день ног».

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. После завершения карьеры он занимается тренерской деятельностью, в частности, работает с нынешним чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал об итогах переговоров с лидерами ЕС по плану Трампа

    Умеров раскрыл подробности переговоров с министром армии США

    В российском регионе проверят на вменяемость обвиняемого в покушении на детей учителя

    Предвещающего катаклизмы красивого сельдяного короля вынесло на берег

    В России нашли способ завозить машины из Европы

    Появились подробности жизни одной из жертв богородского маньяка

    Мировые цены на кофе резко упали

    «Евротройка» отвергла ключевые пункты мирного плана США по Украине

    Обломки ракет ATACMS нашли на юго-западе Воронежа

    Володин раскрыл детали проекта закона об изменениях в описании герба России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости