Павел Дуров согласился провести совместную тренировку с Хабибом Нурмагомедовым

Основатель Telegram Павел Дуров согласился провести совместную тренировку с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Они пообщались в соцсети X.

«Брат, часто вижу тебя в зале. Думаю, пора тебе прийти и поработать с братством», — написал бывший боец. Дуров фразой «скинь локацию, брат» ответил на предложение Нурмагомедова.

В октябре Дуров и Нурмагомедов встретились на турнире UFC 321 в Абу-Даби. После окончания боев знаменитости сделали совместное фото.

Ранее Дурова высмеяли за фото топлес. 41-летний миллиардер поделился снимком образа на прошедший Хеллоуин, на котором он предстал персонажем из фильма «300 спартанцев». Пользователи сети отреагировали на пост следующим образом: «Когда нарциссу сказали, что он недостаточно хорош», «Ангел бренда "Секрет Виктора"», «Брат, не пропускай день ног».

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. После завершения карьеры он занимается тренерской деятельностью, в частности, работает с нынешним чемпионом UFC в полусреднем весе Исламом Махачевым.