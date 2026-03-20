Строительство дорог в России начали откладывать

Вице-премьер Хуснуллин объяснил перенос строительства дорог в РФ высокой ставкой

Сохраняющаяся на высоком уровне ключевая ставка не позволяет пока начинать новые дорожные проекты в России с внебюджетным финансированием. Об этом журналистам рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, передает РИА Новости.

Он объяснил, что порядка 20 таких проектов уже одобрены, а еще столько же подготовлены «Автодором» и региональными операторами. Но из-за высокой стоимости заемных денег начать сами работы не получается.

Во время вынужденной паузы продолжается подготовка проектно-сметной и градостроительной документации, а также работа с территорией. Чиновник выразил надежду, что когда ставка снизится, строительство транспортных объектов возобновится.

Ранее в пятницу, 20 марта, Банк России понизил ключевую ставку с 15,5 до 15 процентов годовых, продолжив цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП), начатый в июне прошлого года.

В августе прошлого года Хуснуллин одобрил «дорожную карту» поддержки отрасли транспортного строительства, которая столкнулась с финансовыми проблемами и угрозой банкротства предприятий. В Национальной ассоциации инфраструктуры компаний (НАИК, объединяет крупнейших игроков отрасли) отмечали, что реализация плана, по сути, является вопросом выживания отрасли в текущих условиях.

В марте этого года аудитор Счетной палаты Елена Бойцова рассказала, что в стране в сфере строительства и обслуживания дорог не хватает порядка 12 тысяч сотрудников с высшим и средним профессиональным образованием. Она объяснила, что контрольное ведомство каждый год выявляет нарушения при планировании и выполнении дорожных работ, что напрямую связано с нехваткой компетенций в сфере дорожного хозяйства у управленцев и большой текучкой кадров.