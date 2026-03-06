Реклама

Экономика
12:54, 6 марта 2026

Завоз индийцев и африканцев для строительства дорог в России объяснили

Счетная палата сообщила о нехватке 12 тысяч специалистов для строительства дорог
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В России в сфере строительства и обслуживания дорог не хватает порядка 12 тысяч сотрудников с высшим и средним профессиональным образованием. Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявила аудитор Счетной палаты Елена Бойцова, пишут «Ведомости».

По ее словам, ведомство каждый год выявляет нарушения при планировании и выполнении дорожных работ, а связано это с отсутствием компетенций в сфере дорожного хозяйства у управленцев и большой текучкой кадров.

Так, регионы постоянно завышают объемы принятых и оплаченных дорожных работ, стоимость материалов, начальную цену контрактов. Кроме того, регулярно принимаются к оплате работы, результат которых не соответствует условиям контрактов.

Председатель Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Ломакин объяснил, что главной проблемой остается низкая оплата труда дорожников. В первые шесть месяцев прошлого года она едва превышала 60 тысяч рублей.

При этом сотрудникам приходится работать на изношенном оборудовании, а также в сложных погодных условиях и в любое время суток. Денег на то, чтобы изменить ситуацию, в дорожных фондах регионов попросту нет.

Руководитель международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян объяснил, что сложная ситуация вынуждает компании набирать персонал из стран Африки и Азии, в том числе из Индии, Филиппин, Бангладеш и Вьетнама. Зачастую у них есть опыт работы в проектах ОАЭ, США и Японии, а кроме того, они готовы трудиться шесть дней в неделю по 11 часов за 45-50 тысяч рублей. Найти россиян, готовых работать на таких условиях, очень сложно.

В июне 2025 года Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) указывала, что почти половина системообразующих компаний инфраструктурного строительства в России столкнулась с угрозой банкротства. Главной причиной таких проблем в ней называли низкую рентабельность строительства дорог в связи с «застарелыми проблемами ценообразования». Фактически компаниям приходится подписывать контракты по нереальной стоимости, так как госзаказчики ориентируются на далекие от реальности нормативы зарплат в отрасли.

