13:18, 25 августа 2025Экономика

В России утвердили план спасения дорожной отрасли

РБК: Дорожной отрасли в РФ помогут компенсациями, субсидиями и льготными займами
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Unsplash

Вице-премьер России Марат Хуснуллин одобрил «дорожную карту» поддержи отрасли транспортного строительства, которая столкнулась с финансовыми проблемами и угрозой банкротства большого числа предприятий. Об этом со ссылкой на текст документа пишет РБК.

В аппарате чиновника и представитель Национальной ассоциации инфраструктуры компаний (НАИК, объединяет крупнейших игроков отрасли) подтвердили утверждение документа. Реализация его положений запланирована на 2025-2026 годы.

Ранее в НАИК указывали, что разработка плана является вопросом выживания отрасли в текущих условиях. Документ затрагивает вопросы ценообразования контрактов, финансирования, исполнения, казначейского и банковского сопровождения соглашений в сфере строительства.

В числе прочих мер он предусматривает компенсацию затрат на оплату процентов за пользование определенными займами, предоставление субсидий самим предприятиям и банкам, выдавшим им кредиты на льготных условиях. Возможно и снижение размера обеспечения гарантийных обязательств по договору по мере их истечения на отдельные виды работ.

Также предложено утвердить типовые условия контрактов, обновить нормативы сметной прибыли, пересмотреть порядок учета дополнительных затрат. Наконец, в план включен считающийся компаниями ключевым расчет актуальной заработной платы сотрудников, без которого стоимость госконтракта оказывалась неадекватной рыночным условиям.

В конце прошлого и начале нынешнего годов НАИК предупреждала власти о скорых банкротствах предприятий отрасли в случае, если не будут приняты экстренные меры. В июле ассоциация указала, что на грани разорения находится почти половина системообразующих компаний, причем речь шла о данных, полученных при участии Федеральной налоговой службы (ФНС).

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров указал, что для спасения компаниям в первую очередь нужны дешевые кредиты, а структурные изменения в ценообразовании будут иметь среднесрочный эффект и нужны для предотвращения повторения нынешнего кризиса в будущем.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом ООО «Кизилдорстрой», крупного регионального дорожного подрядчика.

