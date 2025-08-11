Экономика
18:46, 11 августа 2025Экономика

В России обанкротился крупный дорожный подрядчик

Суд Челябинской области признал банкротом дорожного подрядчика «Кизилдорстрой»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом ООО «Кизилдорстрой», крупного регионального дорожного подрядчика. Об этом со ссылкой на пресс-службу инстанции сообщает «Коммерсантъ».

Заявление подало ООО «Торговая компания Уралтрейд», потребовавшее возвращение 55,8 миллиона рублей, в том числе 38,9 миллиона основного долга и 16,3 миллиона неустойки.

Другие заявления на взыскание долгов подали «БашНедраРесурc», «Асфальтобетонный завод Исток» и предприниматель Алексей Измяков. В совокупности требования кредиторов достигают 228,4 миллиона рублей.

Подрядчик зарегистрирован в 1992 году. В прошлом году при выручке 3,5 миллиарда рублей «Кизилдорстрой» получил убыток в размере почти 630 миллионов рублей. В портфеле организации 192 госконтракта, в основном на ремонт дорог в регионе стоимостью 2,2 миллиарда рублей.

В начале лета Национальная ассоциация инфраструктурных компаний предупредила, что почти половина (47 процентов) системообразующих компаний инфраструктурного строительства в России столкнулись с угрозой банкротства. По оценкам аналитиков, изучивших отчетности дорожно-строительных компаний, главной причиной сложившейся ситуации стала низкая рентабельность строительства дорог.

В организации считают, что для выживания отрасли необходимо увеличить стоимость контрактов на строительство дорог, а также применить иные меры господдержки, актуальные в текущих условиях.

