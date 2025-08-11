В России обанкротился крупный дорожный подрядчик

Суд Челябинской области признал банкротом дорожного подрядчика «Кизилдорстрой»

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом ООО «Кизилдорстрой», крупного регионального дорожного подрядчика. Об этом со ссылкой на пресс-службу инстанции сообщает «Коммерсантъ».

Заявление подало ООО «Торговая компания Уралтрейд», потребовавшее возвращение 55,8 миллиона рублей, в том числе 38,9 миллиона основного долга и 16,3 миллиона неустойки.

Другие заявления на взыскание долгов подали «БашНедраРесурc», «Асфальтобетонный завод Исток» и предприниматель Алексей Измяков. В совокупности требования кредиторов достигают 228,4 миллиона рублей.

Подрядчик зарегистрирован в 1992 году. В прошлом году при выручке 3,5 миллиарда рублей «Кизилдорстрой» получил убыток в размере почти 630 миллионов рублей. В портфеле организации 192 госконтракта, в основном на ремонт дорог в регионе стоимостью 2,2 миллиарда рублей.

В начале лета Национальная ассоциация инфраструктурных компаний предупредила, что почти половина (47 процентов) системообразующих компаний инфраструктурного строительства в России столкнулись с угрозой банкротства. По оценкам аналитиков, изучивших отчетности дорожно-строительных компаний, главной причиной сложившейся ситуации стала низкая рентабельность строительства дорог.

В организации считают, что для выживания отрасли необходимо увеличить стоимость контрактов на строительство дорог, а также применить иные меры господдержки, актуальные в текущих условиях.