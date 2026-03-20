Иран ударил по Западному Иерусалиму и авиабазе США в ОАЭ

10:38, 20 марта 2026Мир

КСИР: Иран ударил по Западному Иерусалиму, Хайфе и авиабазе США в ОАЭ
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Itai Ron / Reuters

Иранские военнослужащие нанесли удары по целям в Западном Иерусалиме, Хайфе и по авиабазе США в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР), передает агентство YJC.

«В ходе 66-го этапа операции "Правдивое обещание 4" были успешно поражены цели в Западном Иерусалиме, Хайфе, а также на базе "Аль-Дафра"», – говорится в заявлении КСИР.

Отмечается, что армия Ирана применила беспилотники и ракеты, в том числе «Хейбар шекан», «Зульфикар», «Гаям», «Кадр».

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Израиль нанес удары по объектам военной инфраструктуры в Сирии. По словам представителей армии, удары были нанесены в ответ на нападения на дружественное население. Израильские военные отметили, что продолжат принимать меры по его защите.

