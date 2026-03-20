Израиль ударил по Сирии

09:41, 20 марта 2026Мир

ЦАХАЛ: Израиль нанес удары по объектам военной инфраструктуры в Сирии
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: SANA / AP

Израиль нанес удары по объектам военной инфраструктуры в Сирии. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по командному центру и оружию на военных базах на юге Сирии, принадлежащих сирийскому режиму», — утверждается в публикации.

По словам представителей ЦАХАЛ, удары были нанесены в ответ на нападения на друзское население. Израильские военные заверили, что продолжат принимать меры по его защите.

Ранее израильские вооруженные силы совершили удар по электроподстанции, расположенной в районе города Бинт-Жбейль на юге Ливана.

