Израиль ударил по Сирии

Израиль нанес удары по объектам военной инфраструктуры в Сирии. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по командному центру и оружию на военных базах на юге Сирии, принадлежащих сирийскому режиму», — утверждается в публикации.

По словам представителей ЦАХАЛ, удары были нанесены в ответ на нападения на друзское население. Израильские военные заверили, что продолжат принимать меры по его защите.

Ранее израильские вооруженные силы совершили удар по электроподстанции, расположенной в районе города Бинт-Жбейль на юге Ливана.