Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:11, 20 марта 2026Мир

Израиль атаковал Ливан

Израиль ударил по электроподстанции на юге Ливана
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Karamallah Daher / Reuters

Израильские вооруженные силы совершили удар по электроподстанции, расположенной в районе города Бинт-Жбейль на юге Ливана. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает РИА Новости.

Атака привела к полному уничтожению всех ячеек распределительных выходов, а также спровоцировала повреждения одного силового трансформатора, комнаты управления и защиты.

Как уточняется в заявлении ливанской государственной энергокомпании, из-за удара главная подстанция оказалась полностью выведена из строя. Был обесточен как город, так и находящиеся рядом населенные пункты.

Ранее стало известно, что сотрудники российского телеканала Russia Today (RT) в Ливане журналист Стив Суини и его оператор получили ранения в результате атаки Израиля на юге страны. Им оказали квалифицированную помощь.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина, назвал произошедшее недопустимым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok