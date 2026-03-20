Израиль атаковал Ливан

Израиль ударил по электроподстанции на юге Ливана

Израильские вооруженные силы совершили удар по электроподстанции, расположенной в районе города Бинт-Жбейль на юге Ливана. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает РИА Новости.

Атака привела к полному уничтожению всех ячеек распределительных выходов, а также спровоцировала повреждения одного силового трансформатора, комнаты управления и защиты.

Как уточняется в заявлении ливанской государственной энергокомпании, из-за удара главная подстанция оказалась полностью выведена из строя. Был обесточен как город, так и находящиеся рядом населенные пункты.

Ранее стало известно, что сотрудники российского телеканала Russia Today (RT) в Ливане журналист Стив Суини и его оператор получили ранения в результате атаки Израиля на юге страны. Им оказали квалифицированную помощь.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина, назвал произошедшее недопустимым.