Сотрудники российского телеканала получили ранения в Ливане

Журналист RT Суини и оператор получили ранения из-за атаки Израиля на Ливан

Сотрудники филиала российского телеканала Russia Today (RT) в Ливане журналист Стив Суини и его оператор получили ранения в результате атаки Израиля на юге страны. Об этом издание сообщило в Telegram.

По данным издания, израильский самолет выпустил ракету по машине, в которой ехали журналист и оператор, когда она пересекала мост рядом с военной базой.

RT добавил, что и Суини, и оператор находятся в сознании и получают помощь медиков в госпитале. «Говорят, что шрапнель от взрыва зацепила конечности. Ждем деталей от врачей», — говорится в заявлении.

17 марта стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о масштабных атаках на Тегеран и ливанскую столицу Бейрут. Уточнялось, что Израиль, в частности, атаковал объекты шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Результаты атак Израиль не раскрывал.