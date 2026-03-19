14:05, 19 марта 2026

Сотрудники российского телеканала получили ранения в Ливане

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Сотрудники филиала российского телеканала Russia Today (RT) в Ливане журналист Стив Суини и его оператор получили ранения в результате атаки Израиля на юге страны. Об этом издание сообщило в Telegram.

По данным издания, израильский самолет выпустил ракету по машине, в которой ехали журналист и оператор, когда она пересекала мост рядом с военной базой.

RT добавил, что и Суини, и оператор находятся в сознании и получают помощь медиков в госпитале. «Говорят, что шрапнель от взрыва зацепила конечности. Ждем деталей от врачей», — говорится в заявлении.

17 марта стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о масштабных атаках на Тегеран и ливанскую столицу Бейрут. Уточнялось, что Израиль, в частности, атаковал объекты шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Результаты атак Израиль не раскрывал.

