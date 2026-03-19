19:31, 19 марта 2026Интернет и СМИ

В Кремле прокомментировали атаку на сотрудников российского телеканала в Ливане

Песков назвал недопустимой атаку на журналиста RT Суини и его оператора в Ливане
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал атаку Израиля на журналиста Russia Today (RT) Стива Суини и его оператора на юге Ливана. Его слова передает RT в Telegram.

Официальный представитель Кремля назвал произошедшее недопустимым. «Очень многие журналисты становятся жертвами, не дай Бог, получают ранения в ходе своей журналистской деятельности», — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на атаку сотрудников RT. Она отметила, что не считает произошедшее случайностью.

До этого корреспондент RT Али Рида раскрыл подробности атаки. Он заявил, что Израиль намеренно атаковал сотрудников телеканала.

19 марта стало известно, что Суини и его оператор получили ранения из-за атаки Израиля на Ливан. Уточнялось, что израильский самолет выпустил ракеты по машине, на которой ехали журналисты. Их отправили в больницы.

