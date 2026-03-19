Захарова прокомментировала атаку на сотрудников российского канала в Ливане

Захарова заявила, что атаку на сотрудников RT в Ливане нельзя назвать случайной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала израильскую атаку на сотрудников российского телеканала Russia Today (RT) журналиста Стива Суини и его оператора. В своем Telegram-канале она усомнилась в том, что удар по ним был случайным.

«Случившееся сегодня случайным назвать нельзя. Тем более ракета попала не в "важный стратегический военный объект", а в место проведения репортажа», — заявила дипломат.

Она также пожелала сотрудникам канала скорейшего выздоровления и добавила, что ждет реакции международных организаций на случившееся.

19 марта стало известно, что Суини и его оператор получили ранения из-за атаки Израиля в Ливане. Уточнялось, что из-за взрыва у сотрудников ливанского филиала RT могут быть повреждены конечности.

17 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о масштабных атаках на ливанскую столицу Бейрут. Сообщалось, что целями стали объекты шиитского движения «Хезболла».