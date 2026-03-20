Сторис в социальных сетях привела российского студента на скамью подсудимых

08:34, 20 марта 2026

В Москве суд приговорил студента к 20 суткам за сторис с нацистской символикой
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к административному аресту студента колледжа, который опубликовал историю в Telegram с нацистской символикой. Об этом пишет ТАСС.

Учащегося колледжа признали виновным по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). В отношении осужденного было составлено три протокола по одинаковой статье. По одному из них ему назначили арест на пять суток, по другому — еще на пять, а по третьему — на 10. Молодой человек намерен оспорить решение суда.

По версии следствия, осужденный разместил в разделе «истории» своего Telegram-аккаунта видеозапись, на которой мужчина занимался спортом, скрыв лицо символом «Черное солнце» — кругом с двенадцатью радиальными рунами, использовавшимся в нацистской Германии. В сторис также были опубликованы изображения двоих мужчин с аналогичным символом на лицах. Более того, суд установил, что аватар студента в мессенджере содержал эмодзи с тем же знаком.

Ранее россиянина из Плесецка оштрафовали за картинку с Дедом Морозом со свастикой и фото фигуры Адольфа Гитлера на его странице в соцсети «ВКонтакте».

