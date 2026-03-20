В московском ЖК пожаловались на плодящихся в машинах крыс

В Москве жители ЖК «Юрлово» делят дома и авто с полчищами крыс

Столичный жилищный комплекс оказался захвачен крысами. Полчища грызунов снуют по этажам и парковке, передает портал MSK1.RU.

В крысином плену оказались жители ЖК «Юрлово» на севере Москвы. Вредители оккупировали дома после того, как началась стройка эстакады между Отрадным и Бибирево и снесли старый гаражный комплекс. С тех пор количество крыс в жилом массиве растет в геометрической прогрессии: их видят в подъездах и на детских площадках, на клумбах и в палисадниках. Грызуны обосновались не только в подвалах, но и на парковке: крысы перегрызают проводку, портят обшивку и защиту двигателя в автомобилях (подобных случаев за последнее время зафиксировано десять) и остаются там, чтобы размножаться в тепле. «Три крысы устроили под капотом роддом, третий день в сервисе не могут их оттуда выжить. Не помогают ни мойка высокого давления, ни дымовые шашки!» — сетует владелица авто.

Добиться реакции от коммунальщиков невозможно — управляющая компания и «Жилищник», получая претензии, скидывают ответственность друг на друга. Жалобы в Роспотребнадзор не сильно ускорили ход дел: в ведомстве отчитались, что вынесли предупреждение, но с проверкой никто не приезжал. Несмотря на то, что мероприятия по дератизации должны проводить регулярно, никто этим, по словам москвичей, не занимается.

Ранее во Владивостоке пожаловались на кишащие крысами мусорки. Горожане просто боятся подойти к стоящим во дворах бакам — из них так и норовят выпрыгнуть крысы. Жалобы поступают уже не первый год.