Курс рубля взлетел

13:11, 20 марта 2026Экономика

Курс рубля к доллару, евро и юаню взлетел после падения до минимумов накануне
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
В ходе торгов в пятницу, 20 марта, рубль быстро укрепляется по отношению к основным валютам после падения до минимумов с начала года накануне. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи и портала Investing.

Юань на Мосбирже падает до 12,13 рубля, хотя в четверг доходил до 12,65 рубля. Доллар на бирже Forex снижается более чем на 2,5 процента, до 83,71 рубля, а евро — на три процента, до 96,7 рубля.

Таким образом, российская валюта полностью отыграла падение 19 марта. В этот день Банк России установил курс доллара на отметке 84,84 рубля, а евро — 96,92 рубля. Курс юаня достиг отметки 12,38 рубля, что стало максимумом с 19 февраля прошлого года.

В качестве причин ослабления рубля, на тот момент потерявшего с начала марта более 10 процентов, эксперты называли прекращение продаж иностранной валюты Минфином в рамках пересмотра бюджетного правила, а также падение нефтегазовых доходов (до рынка они доходят с лагом в несколько месяцев). Еще одной причиной считается ожидающееся снижение ключевой ставки Банка России до 15 процентов, что окажет дополнительное давление на рубль.

Текущее укрепление национальной валюты может быть связано как с пересмотром последнего прогноза, так и с выводом на рынок большого количества валюты, удовлетворившего спрос.

