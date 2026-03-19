18:25, 19 марта 2026

Банк России поднял курс доллара выше 84 рублей

Официальные курсы доллара и евро от Банка России подошли к 85 и 97 рублям
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Курсы доллара и евро от Банка России на фоне продолжающегося ослабления рубля на 20 марта достигли максимума с сентября прошлого года. Данные опубликованы на сайте регулятора.

Доллар подорожал до 84,84 рубля, а евро — до 96,92 рубля. Накануне они были на 1,7 и почти на два рубля дешевле. Курс юаня достиг отметки 12,38 рубля — это максимум с 19 февраля прошлого года.

На рынке Forex курс доллара 19 марта преодолевал отметку в 87 рублей, а курс евро поднимался выше ста рублей. С начала марта российская валюта ослабела уже на 10 процентов.

Аналитик финансовых рынков Дмитрий Голубовский полагает, что одной из причин ослабления национальной валюты стал дефицит бюджета. Чем ниже курс, тем больше возможностей для его наполнения, хотя такая ситуация создает инфляционные риски за счет подорожания импорта.

Кроме того, в качестве причин для такой динамики эксперты называют падение нефтегазовых доходов (мартовский результат проявится с лагом в пару месяцев) и остановку продаж валюты Минфином в связи с готовящимся пересмотром бюджетного правила. Давит на рубль и ожидающееся снижение ключевой ставки ЦБ.

    Последние новости

    Две страны ЕС заблокировали выделение кредита Украине

    Раскрыта резкая реакция ЕС на решение Орбана по кредиту Украине

    Американский истребитель совершил экстренную посадку на Ближнем Востоке

    Названа рекомендованная частота стирки одежды

    Работников аэропортов США лишили зарплаты и вынудили сдавать кровь ради заработка

    Медведев в одном посте использовал семь оскорблений для Зеленского

    Предсказана продолжительность аномальной погоды в Москве

    Галустян высказался о разводе и алиментах

    Банк России поднял курс доллара выше 84 рублей

    Иран поразил электростанцию и НПЗ в одном из крупнейших городов Израиля

    Все новости
