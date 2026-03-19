12:24, 19 марта 2026Экономика

Курс евро превысил 100 рублей

Курс евро превысил отметку в 100 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Курс евро поднялся выше 100 рублей, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с середины сентября 2025 года. Европейская валюта коснулась психологической отметки, но вскоре немного откатилась. Одновременно растет и курс доллара. Американская валюта подорожала до 87 рублей, а юань — до 12,5 рубля.

Давление на рубль оказывают несколько факторов — в частности, мягкая политика Центробанка, приостановка продажи валюты по бюджетному правилу и высокие юаневые процентные ставки.

Как рассказал аналитик финансовых рынков Дмитрий Голубовский, еще одна причина ослабления национальной валюты — дефицит федерального бюджета. «В этом есть стимул для ослабления рубля, так как при более слабом курсе в бюджете будет больше средств из-за продажи валюты, бюджет сможет выполнить свои обязательства, нефтяные компании получат больше доходов в рублевом выражении», — прокомментировал он.

