Курс доллара поднялся выше 87 рублей

Курс доллара 19 марта поднялся выше 87 рублей

Курс доллара на рынке Форекс подскочил 19 марта выше 87 рублей, прибавляя более четырех процентов. Об этом свидетельствуют данные Investing. К моменту написания материала американская валюта достигла максимальных на сегодня уровней — 87,44 рубля.

Евро дорожает также довольно значительно. Его курс вырос на 1,31 процента, до 97,29 рубля.

Накануне Банк России поднял официальные котировки доллара и евро до 83,13 и 94,67 рубля соответственно.

Ослабление российской валюты происходит на текущей неделе в условиях давления, оказываемого на рубль сочетанием роста спроса на валюту со стороны импортеров и существенного сокращения ее продажи властями, связанного с планами по изменению бюджетного правила, а также в преддверии намеченного на пятницу, 20 марта, заседания совета директоров Центробанка, от которого ждут нового снижения ключевой ставки.