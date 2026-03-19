11:09, 19 марта 2026Экономика

Курс доллара поднялся выше 87 рублей

Курс доллара 19 марта поднялся выше 87 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Курс доллара на рынке Форекс подскочил 19 марта выше 87 рублей, прибавляя более четырех процентов. Об этом свидетельствуют данные Investing. К моменту написания материала американская валюта достигла максимальных на сегодня уровней — 87,44 рубля.

Евро дорожает также довольно значительно. Его курс вырос на 1,31 процента, до 97,29 рубля.

Накануне Банк России поднял официальные котировки доллара и евро до 83,13 и 94,67 рубля соответственно.

Ослабление российской валюты происходит на текущей неделе в условиях давления, оказываемого на рубль сочетанием роста спроса на валюту со стороны импортеров и существенного сокращения ее продажи властями, связанного с планами по изменению бюджетного правила, а также в преддверии намеченного на пятницу, 20 марта, заседания совета директоров Центробанка, от которого ждут нового снижения ключевой ставки.

    Последние новости

    Стало известно об утонувшем грузе НАТО после удара по барже под Одессой

    Постсоветская страна нарастила поставки вина в Россию

    Названы детали дела о покушении на жизнь губернатора российского региона

    Люди Трампа приехали во дворец к Лукашенко

    Иран раскритиковал Макрона за двойные стандарты

    В многоквартирном доме на российском курорте прогремел взрыв

    В России спрогнозировали рост числа обанкротившихся граждан

    Названы лучшие упражнения для быстрого возвращения в форму

    В ЕС участилась критика в адрес фон дер Ляйен

    Объяснены причины плохой памяти в возрасте 30 лет

    Все новости
