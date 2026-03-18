Курс евро превысил 96 рублей впервые в 2026 году

Курс евро на рынке Форекс превысил 96 рублей впервые с 31 декабря 2025 года, свидетельствуют данные торгов. К моменту написания материала показатель рос на 1,35 процента, до 96,32 рубля.

Доллар второй день находится на отметках выше 83 рублей, что соответствует максимумам за последние полгода.

Аналитики отмечают, что давление на рубль продолжает оказывать сочетание роста спроса на валюту со стороны импортеров и существенного сокращения ее продажи властями, связанного с планами по изменению бюджетного правила. При этом рост курсов доллара и евро оказался более быстрым, чем ожидали некоторые из них.

Официальные курсы доллара и евро, установленные Банком России на 18 марта, составляют 81,91 и 93,16 рубля соответственно.