Курс доллара на бирже Forex превысил 83 рубля

В ходе торгов на бирже Forex во вторник, 17 марта, курс доллара превысил 83 рубля, а евро подорожал до 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные Investing.

Курс юаня на Московской бирже вплотную подошел к 12 рублям. В последний раз на таких уровнях российская валюта находилась в сентябре прошлого года.

По оценке аналитиков, на рубль может давить прекращение продаж валюты Минфином из-за ожидающегося пересмотра бюджетного правила, подготовка рынка к новому снижению ключевой ставки Центробанка, а также низкие объемы продаж валюты со стороны экспортеров из-за слабых доходов в последние месяцы.

Текущее повышение цен на нефть до многолетних максимумов повлияет на рубль с определенным лагом, поэтому пока доходы от энергетического экспорта не влияют на курсы.