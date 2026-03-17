Предсказаны два варианта решения Банка России по ключевой ставке

Доцент Щербаченко: Банк России может снизить ключевую ставку до 15 процентов

В марте 2026 года Банк России, скорее всего, пойдет на очередное снижение ключевой ставки. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Его процитировало News.ru.

По мнению экономиста, регулятор будет выбирать из двух вариантов: понижать ставку на 1 или 0,5 пункта.

В целом, как полагает Щербаченко, Центральный банк, вероятно, продолжит постепенное снижение ключевой ставки, так как ориентируется на инфляцию, близкую к четырем процентам. Добиться этого ЦБ рассчитывает с помощью жесткой денежно-кредитной политики.

В связи с этим экономист напомнил, что инфляция в России начала снижаться: с 25 февраля по 2 марта она составила 0,08 процента, тогда как неделей ранее была 0,19 процента. Ее годовой показатель замедлился с 6,36 до 5,85 процента.

По прогнозам Евразийского банка развития, к середине 2026 года ключевая ставка опустится до 14 процентов. Что касается ближайшего заседания регулятора, то предполагается, что на нем ставку снизят до 15 процентов.