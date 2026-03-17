12:59, 17 марта 2026

Ключевой ставке Банка России предсказали еще одно понижение

ЕАБР: ЦБ может снизить ключевую ставку до 15 % на очередном заседании
Кирилл Луцюк

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

К середине 2026 года ключевая ставка опустится до 14 процентов. Такой прогноз содержится в макроэкономическом обзоре за март 2026 года, подготовленном Евразийским банком развития (ЕАБР).

Его авторы напомнили, что в феврале 2026 года регулятор снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 15,5 процента в условиях постепенного возвращения экономики к траектории сбалансированного роста и уменьшения перегрева на рынке труда. В январе количество вакансий сократилось на 7,7 процента в годовом выражении. Кроме того, в стране замедлился рост заработных плат и стала увеличиваться неполная занятость.

Кроме того, обзор гласит, что ослабление инфляционного давления позволило регулятору снизить ключевую ставку.

«Допускаем очередное снижение ставки до 15 процентов на заседании Совета директоров Банка России в марте», — спрогнозировали авторы обзора.

Есть прогнозы, что по итогам ближайшего заседания, которое состоится 20 марта, Банк России скорее всего не решится поднять ключевую ставку. Самыми вероятными аналитики считают два варианта — сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне в 15,5 процента годовых или ее снижение на 50 базисных пунктов.

