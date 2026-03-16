18:35, 16 марта 2026Экономика

Банк России повысил официальный курс доллара

Официальный курс доллара вырос до 81,05 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Банк России повысил официальный курс американской валюты, подняв его выше 81 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Курс доллара, установленный на 17 марта, вырос на 82 копейки, до 81,05 рубля. Показатель евро прибавил 68 копеек, достигнув 92,66 рубля.

В ходе торгов на Форексе курс евро в течение дня в понедельник поднимался и выше 93 рублей.

Аналитики отмечают, что давление на рубль продолжает оказывать сочетание роста спроса на валюту со стороны импортеров и существенного сокращения ее продажи со стороны властей, связанного с планами по изменению бюджетного правила. В то же время, пишет эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин, повышенный приток валюты, связанный с ростом цен на нефть из-за ситуации на Ближнем Востоке, ожидается «самое раннее на старте апреля».

