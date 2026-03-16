Курс евро резко вырос

Курс евро превысил 93 рубля

Курс европейской валюты поднялся на рынке Форекс 16 марта выше 93 рублей, свидетельствуют данные Investing.

К моменту написания материала показатель рос на 1,72 процента, достигая 93,01 рубля.

Довольно резкий рост к рублю показывает и доллар, который второй торговый день подряд находится на максимуме с начала 2026 года.

Минфин РФ в марте прекратил реализацию иностранной валюты из-за планируемой корректировки цены отсечения нефти Urals в бюджетном правиле. В результате с учетом того, что Центробанк (ЦБ) сейчас реализует китайские юани всего на 4,6 миллиарда рублей в день для зеркалирования расходов ФНБ, суммарные госпродажи упали почти ​в четыре раза относительно уровней февраля. Напоминая об этом Reuters отмечает, что частично компенсировать российской валюте такое давление способна высокая стоимость сырья в условиях временного смягчения американских энергетических санкций. Нефть тем временем продолжает дорожать.

Официальный курс евро, установленный ЦБ РФ на 14-16 марта, составляет 91,98 рубля.