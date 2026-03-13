Курс доллара вырос до максимума с начала года

Курс доллара на Forex превысил 81 рубль

Курс доллара на Forex превысил 81 рубль впервые с начала 2026 года, а именно с 6 января 2026 года, свидетельствуют данные торгов.

На максимуме американская валюта подскакивала до 81,22 рубля, а к моменту написания материала росла на 1,02 процента, до 80,31 рубля.

Доллар стал дорожать к ведущим мировым валютам на фоне неопределенности, царящей на рынках после начала конфликта на Ближнем Востоке, инициированного США и Израилем. Снижаться к валюте США начала и российская. На текущей неделе доллар уже поднимался выше 80 рублей.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 13 марта, составляет 79,07 рубля.