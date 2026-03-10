Курс доллара в России взлетел

Курс доллара на рынке Forex превысил 80 рублей впервые с 9 января

Во вторник, 10 марта, курс доллара на рынке Forex резко вырос и в моменте превысил психологическую отметку в 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На пике котировки американской валюты достигли примерно 80,43 рубля, демонстрируя прирост более чем в два процента. В последний раз на сопоставимом уровне они находились 9 января. К 13:45 по московскому времени курс доллара стабилизировался в районе 78,84 рубля. Котировки евро к тому моменту находились на уровне около 91,77 рубля.

Подобная динамика прослеживается на фоне резкого сокращения продаж валюты российским Центробанком. Из-за грядущего пересмотра бюджетного правила Минфин прекратил передачу регулятору средств для продажи на бирже. C 6 февраля по 5 марта продажи составляли 16,52 миллиарда рублей, но теперь они на неопределенный срок опустились примерно в четыре раза.

Несмотря на заметное ослабление рубля к доллару, ряд экспертов считает это недостаточным. Глава ВТБ Андрей Костин называл оптимальным курсом американской валюты коридор 90-100 рублей. При таком раскладе, пояснял руководитель финансовой организации, экспортные поступления в госказну вырастут, а бюджет сможет частично покрыть растущий дефицит.