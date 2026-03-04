Рубль отреагировал на решение Минфина об остановке покупки и продажи валюты

Рубль снизился на фоне решения Минфина остановить операции по бюджетному правилу

Курс рубля отреагировал снижением на сообщение Минфина о приостановке операций по бюджетному правилу в марте — на Мосбирже юань за несколько минут подорожал с 11,2 до 11,36 рубля.

Межбанковский курс доллара подскакивал до 78,5 рубля, а к моменту написания материала рос на 0,45 процента, до 77,99, свидетельствуют данные «Финам».

Ранее стало известно, что российское министерство финансов решило временно отказаться от покупки и продажи иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в связи с планируемыми изменениями параметра базовой цены на нефть.

«Сейчас из-за низких цен на нефть ЦБ не копит валюту, а тратит резервы, и запасы ФНБ снижаются. В такой ситуации есть риски, что бюджетное правило вскоре может перестать существовать в том виде, в котором оно есть сейчас <...> Инвесторам важно следить за эволюцией этого механизма, ведь это повлияет на долгосрочную траекторию курса национальной валюты», — писал в феврале старший инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов.

С учетом того, что базовая цена отечественной нефти Urals, рассчитываемая в целях налогообложения, составляет в настоящее время 59 долларов за баррель, в то время как ее текущая стоимость существенно ниже, показатель в рамках изменения бюджетного правила планируется снизить.