11:03, 17 марта 2026Экономика

Экономист назвал максимальный курс доллара в марте

Экономист Федоров: Максимальный курс доллара в марте достигнет 82,5 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Максимальный курс доллара в марте может составить 82,5 рубля, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, на прогноз которого ссылается «Газета.Ru»

«Российские экспортеры ждут объявления новой цены отсечения нефти в бюджетном правиле и придерживают зарубежную валюту в ожидании ослабления рубля, возможно, желая заработать на курсовой разнице», — подчеркнул специалист, назвавший отметку, до которой может подняться доллар в текущем месяце с учетом предстоящих продаж валюты для уплаты налогов.

«Волатильность в рубле до конца марта сохранится повышенной», — констатировал Федоров.

Банк России накануне поднял официальный курс доллара выше 81 рубля. Как отмечают аналитики, российская валюта сейчас находится под давлением со стороны ряда факторов, в то время как повышенный приток иностранной валюты, связанный с ростом цен на нефть, ожидается «самое раннее на старте апреля».

