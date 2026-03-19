Курс юаня рекордно вырос

Курс китайского юаня на Мосбирже превысил 12,5 рубля впервые с февраля 2025-го

Курс китайского юаня на Московской бирже превысил 12,5 рубля впервые с 17 февраля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

С начала сессии на Мосбирже китайская валюта подорожала на 34,4 копейки. На максимуме курс доходил до 12,65 рубля, прибавляя 46 копеек.

Не отстают от юаня и другие валюты. Курс евро на внебиржевых торгах приблизился к отметке в 100 рублей. Доллар при этом вырос более чем на четыре процента, до 87,44 рубля.

Аналитики объясняют резкое ослабление рубля падением нефтегазовых доходов, остановкой продажи валюты Минфином из-за готовящегося пересмотра бюджетного правила и ростом спроса на доллары и юани со стороны российских импортеров. Также на рубль давит ожидание участниками рынка снижения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ, которое состоится в пятницу, 20 марта.