12:18, 19 марта 2026Экономика

Курс евро достиг 99 рублей

Курс евро превысил 19 марта 99 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Стоимость европейской валюты стремительно растет на рынке Форекс 19 марта, прибавляя более трех процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов. На максимуме показатель достигал 99,31 рубля, скорректировавшись к моменту написания материала до 98,46.

Доллар при этом вырос более чем на четыре процента, до 87,44 рубля.

Накануне Банк России поднял официальные котировки доллара и евро до 83,13 и 94,67 рубля соответственно.

«Рубль дешевеет из-за недостатка валютной ликвидности», — комментируют аналитики Альфа-Инвестиций. В частности, отмечают они, сказывается постановка на паузу продажи валюты Минфином РФ.

    Последние новости

    Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

    Осьминог избил крупную рыбу за плохую работу

    Курс евро превысил 100 рублей

    Виталия Гогунского обвинили во лжи ради низких алиментов

    Нападение на Иран оказалось очень выгодно конкуренту России

    Американский рынок упал после решения ФРС

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Открыт простой способ выявления болезни Альцгеймера на ранней стадии

    Любителям курить на балконе пригрозили штрафами

    Курс евро достиг 99 рублей

    Все новости
