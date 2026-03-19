Курс евро достиг 99 рублей

Курс евро превысил 19 марта 99 рублей

Стоимость европейской валюты стремительно растет на рынке Форекс 19 марта, прибавляя более трех процентов. Об этом свидетельствуют данные торгов. На максимуме показатель достигал 99,31 рубля, скорректировавшись к моменту написания материала до 98,46.

Доллар при этом вырос более чем на четыре процента, до 87,44 рубля.

Накануне Банк России поднял официальные котировки доллара и евро до 83,13 и 94,67 рубля соответственно.

«Рубль дешевеет из-за недостатка валютной ликвидности», — комментируют аналитики Альфа-Инвестиций. В частности, отмечают они, сказывается постановка на паузу продажи валюты Минфином РФ.