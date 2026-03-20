14:57, 20 марта 2026Культура

Лукашенко похвалил Пугачеву и назвал ее молодцом

Андрей Шеньшаков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о певице Алле Пугачевой. Его слова приводит издание Belta.

Глава государства похвалил народную артистку СССР за семейные ценности и воспитание двоих детей. Уехавшая из России после начала специальной военной операции (СВО) Примадонна растит близнецов Гарри и Лизу, которые появились на свет в сентябре 2013 года с помощью суррогатной матери.

«Какая молодец. И детки, говорят, хорошие. Это главное. Пусть рожает как угодно, но чтобы были хорошие дети», — заявил Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о современных способах рождения детей.

Он также призвал не осуждать женщин, которые пользуются современными технологиями для рождения ребенка. Известно, что в 2019 году Лукашенко наградил Пугачеву орденом Дружбы народов за вклад в «укрепление белорусско-российских культурных связей».

Ранее Пугачеву обвинили в записи песен с Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов) на деньги Киркорова. По словам бывшего директора народного артиста, Алла Борисовна проигрывала деньги бывшего супруга в казино и даже пыталась открыть на них бизнес.

