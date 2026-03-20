Культура
13:28, 20 марта 2026

Пугачеву обвинили в записи песен с Галкиным на деньги Киркорова

Продюсер Дзюник: Пугачева брала деньги Киркорова на запись песен с Галкиным
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший директор певца Филиппа Киркорова Леонид Дзюник заявил, что уехавшая из России на фоне специальной военной операции (СВО) Алла Пугачева пользовалась деньгами бывшего супруга в личных целях. Его слова передает портал «Абзац».

Дзюник сообщил, что Примадонна брала деньги народного артиста, чтобы тратить их на совместное творчество с Максимом Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

«Если она что-то зарабатывала, эти деньги доставались ей. А ее расходы на жизнь оплачивались Филиппом. Она уже тогда крутила шашни с Галкиным, на деньги Киркорова записывала с Максимом песни», — поделился продюсер.

Кроме того, по информации Леонида, Алла Борисовна пыталась организовать бизнес — также на средства Киркорова.

В сентябре 2025 года Пугачеву обвинили в трате денег Киркорова в казино. По словам Дзюника, певица не работала ни одного дня за все 11 лет брака с певцом.

    Последние новости

    Скончался почетный патриарх раскольнической Православной церкви Украины

    Овечкин высказался о продлении контракта с «Вашингтоном»

    Врач назвала способ отличить аллергию от ОРВИ в период цветения деревьев

    В российском городе мать и бабушка ребенка избили врача-педиатра и взяли его в заложники

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    Назван срок задержки кредита для Украины Венгрией

    Банк России высказался о связи решений по ставке с возможными бюджетными изменениями

    Россиянам рассказали об оптимальном режиме дня после равноденствия

    Зеленский заявил об одном военном запросе от США

    По американскому F-35 в Иране ударила ракета с внедорожника

    Все новости
