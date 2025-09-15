Пугачеву обвинили в трате денег Киркорова в казино

Продюсер Дзюник: Алла Пугачева проигрывала в казино деньги Филиппа Киркорова

Продюсер Леонид Дзюник заявил, что исполнитель Филипп Киркоров сделал многое для своей бывшей жены Аллы Пугачевой. Его цитирует aif.ru.

Собеседник издания подтвердил, что Пугачева помогла карьере Киркорова. В то же время Дзюник уточнил, что после свадьбы артистка жила за счет мужа, который провел множество гастрольных туров, пока его супруга не давала концерты. Пугачева, по словам Дзюника, не работала ни одного дня за все 11 лет брака с Киркоровым.

«Почему же она об этом не сказала, что она жила за счет денег Филиппа Киркорова, что она в казино проигрывала деньги Филиппа Киркорова?» — возмутился экс-продюсер исполнителя. Он добавил, что бизнес Пугачевой в те времена также запускался за счет ее бывшего супруга.

Ранее Пугачева призналась, что вышла замуж за Киркорова по просьбе его матери. Артистка заявила, что планировала помочь карьере мужа, а затем развестись с ним. Она добавила, что дала Киркорову «все, что могла».