Маск сделал инженеров своего ИИ-стартапа коммивояжерами

Bloomberg: Маск отправил инженеров xAI в офисы потенциальных клиентов компании

Компания Илона Маска xAI начала направлять своих представителей в офисы потенциальных корпоративных клиентов, пытаясь переманить их у основных конкурентов — OpenAI и Anthropic. О том, что инженеры ИИ-стартапа фактически стали коммивояжерами, пишет Bloomberg.

В публикации отмечается, что такой подход уже позволил xAI привлечь к сотрудничеству платежную компанию Shift4, в которой теперь планируют постепенно отказаться от ChatGPT в пользу Grok от xAI, продолжив использовать Claude от Anthropic для программирования.

«Стратегия xAI, ориентированная на индивидуальный подход, отражает более широкую тенденцию в индустрии ИИ, поскольку ведущие разработчики стремятся убедить больше компаний платить за их продукты», — говорится в статье, авторы которой констатируют, что конкуренты xAI тоже активно «набирают и направляют инженеров для работы с потенциальными клиентами». В частности, OpenAI сотрудничает с инвесткомпаниями для создания «подразделения по внедрению» своей технологии.

В феврале стало известно, что xAI Маска, в результате слияния которой с его же космической компанией SpaceX, появилась самая дорогая частная компания в мире, изменит организационную структуру и проведет сокращение штата. Реорганизацию нацеливают в том числе на усиление моделирующего программные продукты с использованием ИИ проекта Macrohard, который миллиардер считает потенциально самым важным для этого бизнеса.