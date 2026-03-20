08:25, 20 марта 2026

Мерц выступил с обвинением в адрес Орбана

Мерц: Отказавшись снять вето, Орбан нарушил принцип лояльности между странами ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Отказавшись снять вето с кредита для Украины, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нарушил принцип лояльности между странами Европейского союза (ЕС). Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает Politico.

«Орбан нарушает один из основополагающих принципов нашего сотрудничества», — подчеркнул Мерц.

По словам политика, венгерский лидер нарушил принцип лояльности между государствами-членами, а также «подорвал способность Европейского союза действовать» и нанес ущерб репутации ЕС.

Ранее стало известно, что несколько стран ЕС заблокировали решение объединения о новом пакете санкций против России и выделении Украине кредита в 90 миллиардов евро. Странами, которые пошли против большинства, стали Венгрия и Словакия.

