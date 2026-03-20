12:57, 20 марта 2026Россия

Немецкий дипломат сбил курьера в российском городе и скрылся с места ДТП

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Немецкий дипломат Денис Хофманн сбил курьера в Санкт-Петербурге и скрылся с места ДТП. Об этом сообщает 78.RU.

Авария в российском городе с участием автомобиля с дипломатическими номерами, которым, предварительно, управлял 23-летний дипломат, произошла 2 марта, но известно о ней стало только сейчас.

На опубликованных каналом кадрах видно, как выезжающая из закрытого паркинга иномарка сбила курьера службы доставки на байке. Водитель вышел к пострадавшему, что-то у него спросил, но уже через несколько минут сел в машину и уехал с места происшествия, не дождавшись прибытия скорой помощи.

По данным издания, в результате ДТП пострадавший поступил в больницу с сотрясением мозга и ушибом колена.

О Хофманне известно, что он занимается юридической защитой, представляя интересы немецких граждан в российских судах.

Ранее сообщалось, что зампред правительства Забайкальского края Алексей Гончаров подал в отставку после ДТП, произошедшего в июле 2025 года. Чиновник выехал на встречную полосу движения, в результате чего пострадали шесть человек, одного спасти не удалось.

