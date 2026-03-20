Стало известно о позиции Ирана по открытию Ормузского пролива

Bloomberg: Иран не хочет обсуждать открытие Ормузского пролива, пока его атакуют

Иран не желает обсуждать возможное открытие Ормузского пролива для судов, пока не прекратятся удары по иранской энергетической инфраструктуре и атаки на иранских чиновников. Позицию страны озвучило агентство Bloomberg.

Источник агентства заявил, что иранские официальные лица отказываются даже обсуждать вопрос о возобновлении судоходства в проливе, так как они сосредоточены на выживании в условиях атак со стороны США и Израиля.

Нападения на чиновников, в частности, недавняя ликвидация главы службы безопасности Али Лариджани, указывают на эскалацию конфликта. Это мешает возобновить движение коммерческих судов в проливе, что, в свою очередь, приводит к росту цен на нефть и ставит в затруднительное положение государства Европы.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи указал на ошибку США и Израиля. По его словам, они поверили в скорый крах политического режима в Исламской Республике, но просчитались.