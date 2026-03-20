Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:20, 20 марта 2026

Премьер Испании назвал войну с Ираном незаконной

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил с заявлением об иранском конфликте, назвав его незаконным. Слова испанского лидера приводит в соцсети X Clash Report.

«Это незаконная война, которую мы не поддерживаем», — сказал Санчес. По его словам, призыв к миру теперь звучит не только от Испании, но стал обращением, полным убежденности и правды, которое поддерживает весь мир.

Испанский премьер также отметил, что даже участники боевых действий не знают, как долго продлится этот конфликт.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией. Он обвинил Мадрид в несоблюдении соглашения о сотрудничестве с НАТО, после того как тот запретил Вашингтону использовать базы на своей территории для нанесения ударов по Ирану.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok