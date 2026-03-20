Премьер Испании назвал войну с Ираном незаконной

Премьер Испании Санчес назвал войну с Ираном незаконной

Премьер-министр Испании Педро Санчес выступил с заявлением об иранском конфликте, назвав его незаконным. Слова испанского лидера приводит в соцсети X Clash Report.

«Это незаконная война, которую мы не поддерживаем», — сказал Санчес. По его словам, призыв к миру теперь звучит не только от Испании, но стал обращением, полным убежденности и правды, которое поддерживает весь мир.

Испанский премьер также отметил, что даже участники боевых действий не знают, как долго продлится этот конфликт.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить торговлю с Испанией. Он обвинил Мадрид в несоблюдении соглашения о сотрудничестве с НАТО, после того как тот запретил Вашингтону использовать базы на своей территории для нанесения ударов по Ирану.