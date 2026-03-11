Реклама

22:26, 11 марта 2026Мир

Трамп обрушился с критикой на Испанию

Трамп обрушился с критикой на Испанию и пригрозил прекратить с ней торговлю
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ken Cedeno / Reuters

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп снова пригрозил прекратить торговлю с Испанией. Политик обвинил Мадрид в несоблюдении соглашения о сотрудничестве с НАТО, после того как тот запретил США использовать базы на своей территории для нанесения ударов по Ирану, пишет агентство Anadolu.

«Я думаю, они вообще не сотрудничают. Испания... Я думаю, они очень плохо себя ведут, очень плохо, совсем нехорошо. Мы можем прекратить торговлю с Испанией», — пожаловался Трамп.

Он также подверг сомнению политику Мадрида в отношении альянса. По его словам, Испания выигрывает от защиты НАТО, но долгое время сопротивлялась увеличению расходов на оборону.

До этого Трамп заявлял, что США прекратят торговлю с Испанией из-за ее отказа нарастить расходы на оборону. Он назвал позицию Мадрида по Ирану «ужасной» и намекнул на возможность игнорировать суверенитет Испании.

В Белом доме сообщили, что власти Испании согласились помогать США в конфликте с Ираном после угроз американского президента Дональда Трампа.

